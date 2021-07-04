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Военкоры наглядно показали, как сирийцы относятся к российским военным и к армии США

  /   Обновлено: 04 июля 2021 13:28
Армия
Военкоры наглядно показали, как сирийцы относятся к российским военным и к армии США
Федеральное агентство новостей  /  Ахмад Марзук

Дамаск, 4 июля. Военные корреспонденты сняли на видео, как в сирийской деревне радушно принимают российский военный патруль, после того, как жители с позором выгнали американский конвой.

Двумя неделями ранее в поселок Фарфара намеревалась въехать колонна американских военных на пикапах, однако воинственные сирийцы дали им отпор. Жители деревни закидали их камнями, скандируя лозунги и требования к оккупантам.

После этого корреспондентам «Русской весны» довелось снять на видео, как в поселке принимали патруль российской военной полиции. То, как поселенцы радушно встречают русских, разительно отличалось от побития американских солдат камнями.

Патруль вышли встречать женщины и дети, что не удивительно. Каждый раз, когда военные заезжают в местные поселения, они отдают нуждающимся свои пайки. В то время как американские солдаты чувствуют себя в Сирии как дома, находясь в стране по сути незаконно. В 2014 году США направили военный контингент в республику под видом борьбы с террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), но защищают солдаты почему-то только нефтяные месторождения к востоку от Евфрата.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что санкции стран Запада в отношении Дамаска мешают Сирии восстановиться после гражданской войны, которая печально сказалась на экономике и благосостоянии сирийцев.

Сайт 360tv.ru неделей ранее передал, что Россия и Сирия готовят соглашение по торгово-экономическому взаимодействию. Москва также намерена и далее помогать сирийцам, отправляя в страну гуманитарную помощь.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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