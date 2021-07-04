Момент жесткой посадки вертолета в КБР попал на видео

Нальчик, 4 июля. РЕН ТВ обнародовал видеокадры момента посадки вертолета Ми-2 в Кабардино-Балкарии. В результате ЧП никто не пострадал.

Инцидент произошел в 500 метрах от города Прохладного. Пилот воздушного судна совершал орошение полей. По некоторым данным, он скрылся с места происшествия, сообщал ФАН.

Сотрудники Следственного комитета и прокуратуры проводят проверку по факту произошедшего. В пресс-службе МЧС отмечают, что вертолет совершил жесткую посадку, когда орошал сельскохозяйственные угодья. По данным местных властей, в результате ЧП повредилась ЛЭП.