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Момент жесткой посадки вертолета в КБР попал на видео

  /   Обновлено: 04 июля 2021 13:25
Происшествия
Момент жесткой посадки вертолета в КБР попал на видео
Федеральное агентство новостей

Нальчик, 4 июля. РЕН ТВ обнародовал видеокадры момента посадки вертолета Ми-2 в Кабардино-Балкарии. В результате ЧП никто не пострадал.

Инцидент произошел в 500 метрах от города Прохладного. Пилот воздушного судна совершал орошение полей. По некоторым данным, он скрылся с места происшествия, сообщал ФАН.

Сотрудники Следственного комитета и прокуратуры проводят проверку по факту произошедшего. В пресс-службе МЧС отмечают, что вертолет совершил жесткую посадку, когда орошал сельскохозяйственные угодья. По данным местных властей, в результате ЧП повредилась ЛЭП.

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самолет крушение пилот кбр
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