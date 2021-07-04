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Дженнифер Лопес и Бена Аффлека увидели в парке развлечений с детьми
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Бена Аффлека увидели в парке развлечений с детьми
Global Look Press  /  Hubert Boesl/dpa

Лос-Анджелес, 4 июля. Певицу и актрису Дженнифер Лопес снова заметили на публике в компании актера и режиссера Бена Аффлека. Звезды провели время в парке развлечений с детьми.

Похоже, связь знаменитостей, воссоединившихся после многолетнего перерыва в отношениях, становится все крепче. На этот раз Аффлек и Лопес отправились в парк развлечений Universal Studios в Голливуде. Звезд увидели в компании двух девочек, правда, очевидцы не смогли понять, чьи именно это дети.

Аффлек и Лопес попали в прицелы объективов папарацци, когда катались на аттракционе «Мир Юрского периода». Влюбленные надели специальные плащи, защищающие от воды. Стоящим в очереди на аттракцион сказали немного подождать в связи с прибытием «особых гостей».

Снимки с Джей Ло и актером опубликовал портал TMZ. По словам одного из очевидцев, знаменитости держались за руки во время прогулок по парку и были похожи на влюбленных.

«Они выглядели так, как будто были просто двумя обычными людьми, которые посещали парк — ни один человек не подошел к ним», — поделился гость парка.

Экс-супруга Аффлека Дженнифер Гарнер одобрила его роман с певицей. Как пишут иностранные СМИ, Лопес тоже хорошо относится к бывшей жене актера.

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аффлек лопес звезды
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