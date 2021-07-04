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Польский обозреватель рассказал о сожалениях Картера из-за бойкота Олимпиады-80 в Москве
Политика
Польский обозреватель рассказал о сожалениях Картера из-за бойкота Олимпиады-80 в Москве
wikipedia.org  /  Central Intelligence Agency / Public Domain

Варшава, 4 июля. Экс-президент США Джимми Картер сожалел о бойкотировании Олимпиады-80 в Москве. В тот год в Советский Союз не попали 458 американских спортсменов.

В 1980-м больше 60 делегаций отказались от участия в Олимпийских играх, которые проходили в СССР. Основной причиной руководители стран назвали ввод советских войск в Афганистан.

Для участия этих стран в Играх Советский Союз должен был вывести своих солдат. Такое условие выдвинул и Америка под руководством 39-го президента Джимми Картера. Идею бойкота поддержали 88 членов Сената США, уточнил польский обозреватель Михаил Шадковский.

Американская сторона планировала отправить в Москву 458 спортсменов. Однако этого не произошло. Принятое Картером решение ударило по готовящимся к Олимпиаде участникам. Автор материала привел воспоминания бегуна Дэна Пейджа, который являлся претендентом на золотую медаль. Спортсмен два года готовился к Играм, а в 1980 ему сообщили о срыве поездки.

В более поздние годы Пейдж не смог попасть в сборную. Бегун так и не побывал на Олимпиаде. Бойкот Игр оказался бессмысленным. Советские войска покинули Афганистан лишь в 1989 году.

Кроме того, о своем решении сожалел и Картер, написал в статье Шадковский. Борец Джефри Блатник однажды встретил президента на борту самолета. Тогда спортсмен сказал, что должен был поехать на Олимпиаду в Москву. Картер принес борцу извинения и подчеркнул, что отказ от Игр был неверным решением.

Ранее стало известно, что лидер США Джо Байден не планирует посетить Олимпиаду в Токио. На открытие Игр может приехать его супруга Джилл.

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