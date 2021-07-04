Кипр обратился к международному сообществу за помощью. События дня

Президент Белоруссии призвал интеллигенцию не вмешиваться в политику Представителям творческих профессий не стоит вмешиваться в политику, интеллигенция должна беречь свой талант. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Деятелям культуры необходимо обдумывать каждый шаг, поскольку за ними наблюдают граждане всей страны. Именно творческая интеллигенция и глава государства ведут за собой народ, отметил белорусский лидер. Таким образом Лукашенко прокомментировал действия некоторых представителей в сфере культуры, которые поддержали массовые беспорядки после президентских выборов в 2020 году. Законы политики жестоки, и не каждый сможет их выдержать, подытожил глава государства.

Кипр обратился за международной помощью на фоне сильных лесных пожаров pxhere.com / Сильнейшие лесные пожары бушуют на Кипре, их называют крупнейшими в истории. Власти страны обратились к международному сообществу за помощью. Президент Кипра Никос Анастасиадис поблагодарил Грецию и Израиль, которые пообещали выслать пожарные самолеты. Также воздушные судна направит Италия. На фоне усиления ветра огонь распространяется на юге Кипра в районе Лимасола. Уже пришлось эвакуировать несколько деревень. Повреждены десятки домов, информации о жертвах пока не поступало. Уже неделю на Кипре стоит 40-градусная жара. Эксперты предупреждают, что с изменением климата экстремальные температурные рекорды будут происходить все чаще. Сейчас пожарные пытаются не допустить перехода огня в горные район страны и лес Махарес.

Зеленский поздравил американцев и лично Байдена с Днем независимости США president.gov.ua / Офис Президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан США и главу Белого дома Джо Байдена с Днем независимости. Соответствующий пост был опубликован на странице в Twitter. «Искренние поздравления президенту США и американскому народу с Днем независимости! Наши страны объединяют демократические ценности и стремление к свободе. Наша дружба и стратегическое партнерство творят общую историю успеха. Благодарен США за неизменную поддержку суверенитета», — говорится в сообщении. Напомним, Соединенные Штаты отмечают День независимости 4 июля. Именно в этот день в 1776 году была принята декларация, провозгласившая независимость страны от Великобритании.