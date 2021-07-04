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Кипр обратился к международному сообществу за помощью. События дня
Общество
Кипр обратился к международному сообществу за помощью. События дня
pxhere.com  / 

Президент Белоруссии призвал интеллигенцию не вмешиваться в политику

Представителям творческих профессий не стоит вмешиваться в политику, интеллигенция должна беречь свой талант. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Деятелям культуры необходимо обдумывать каждый шаг, поскольку за ними наблюдают граждане всей страны. Именно творческая интеллигенция и глава государства ведут за собой народ, отметил белорусский лидер. Таким образом Лукашенко прокомментировал действия некоторых представителей в сфере культуры, которые поддержали массовые беспорядки после президентских выборов в 2020 году. Законы политики жестоки, и не каждый сможет их выдержать, подытожил глава государства.

Кипр обратился за международной помощью на фоне сильных лесных пожаров

Кипр обратился к международному сообществу за помощью. События дня
pxhere.com  / 

Сильнейшие лесные пожары бушуют на Кипре, их называют крупнейшими в истории. Власти страны обратились к международному сообществу за помощью. Президент Кипра Никос Анастасиадис поблагодарил Грецию и Израиль, которые пообещали выслать пожарные самолеты. Также воздушные судна направит Италия. На фоне усиления ветра огонь распространяется на юге Кипра в районе Лимасола. Уже пришлось эвакуировать несколько деревень. Повреждены десятки домов, информации о жертвах пока не поступало. Уже неделю на Кипре стоит 40-градусная жара. Эксперты предупреждают, что с изменением климата экстремальные температурные рекорды будут происходить все чаще. Сейчас пожарные пытаются не допустить перехода огня в горные район страны и лес Махарес.

Зеленский поздравил американцев и лично Байдена с Днем независимости США

Кипр обратился к международному сообществу за помощью. События дня
president.gov.ua  / Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан США и главу Белого дома Джо Байдена с Днем независимости. Соответствующий пост был опубликован на странице в Twitter.
«Искренние поздравления президенту США и американскому народу с Днем независимости! Наши страны объединяют демократические ценности и стремление к свободе. Наша дружба и стратегическое партнерство творят общую историю успеха. Благодарен США за неизменную поддержку суверенитета», — говорится в сообщении.
Напомним, Соединенные Штаты отмечают День независимости 4 июля. Именно в этот день в 1776 году была принята декларация, провозгласившая независимость страны от Великобритании.

При крушении военного самолета на Филиппинах погибли 29 человек

Кипр обратился к международному сообществу за помощью. События дня
Федеральное агентство новостей  / 

По меньшей мере, 29 человек погибли в результате крушения военно-транспортного самолета на острове Холо в провинции Сулу. Всего на борту самолета C-130 находились 92 человека. По данным командования, самолет при посадке промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы и разбился. Отмечается, что на данный момент спасены около 50 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

 

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