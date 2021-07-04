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Задрала нос: блогер Манукян высказался об игре Украины в четвертьфинале Евро-2020

  /   Обновлено: 04 июля 2021 14:01
Спорт
Задрала нос: блогер Манукян высказался об игре Украины в четвертьфинале Евро-2020
Global Look Press  /  Alfredo Falcone/Keystone Press Agency

Накануне, 3 июля, определились два последних участника полуфиналов чемпионата Европы по футболу — 2020. В первом четвертьфинальном матче команда Дании оказалась сильнее сборной Чехии, счет — 2:1. Во второй игре, где встречались украинцы и англичане, все 90 минут доминировали родоначальники футбола. Команда Англии разгромила сборную Украину со счетом 4:0. Подопечные Андрея Шевченко пропустили мяч уже на четвертой минуте матча. И если в первом тайме украинцы хоть как-то пытались переломить ситуацию, то во втором полностью рассыпались и пропустили еще три безответных мяча.

Известный блогер, журналист и телеведущий Вадим Манукян, пристально следивший за четвертьфинальными баталиями и Евро-2020 в целом, объяснил, почему разгром от англичан для Украины считается закономерным результатом, а не неожиданностью.

«Сборная Украины получила звонкий щелчок по носу, потому что этот самый нос после победы над Швецией слишком высоко задрала. Вообще, где Украина, а где Англия в футболе?» — сказал Манукян.

Журналист признался, что Украину в спорте в нынешнее время он поддерживать не может.

«В целом нынешней Украине я не могу пожелать удачи в спорте и в любой другой деятельности. Пока украинцы не прогонят бандеровцев из власти и из ее окружения, мне в положительном ключе в сторону этой страны смотреть точно не захочется», — пояснил блогер.

«Слишком задрала нос»: Блогер высказался об игре Украины в четвертьфинале Евро-2020
Global Look Press  / Alfredo Falcone/Keystone Press Agency

Не оставил Манукян в стороне и украинских футбольных фанатов, устремившихся за сборной на стадионы чемпионата Европы.

«Что касается украинских болельщиков, то они и вовсе вели себя на трибунах некрасиво в предыдущих матчах», — отметил блогер.

Уже совсем скоро Европа узнает нового чемпиона. 6 и 7 июля в Лондоне на «Уэмбли» за выход в финал поборются сборные Испании и Италии, а также Дании и Англии. Финал пройдет 11 июля. Две команды, проигравшие в полуфинале, станут обладателями бронзовых наград турнира.

Ранее житель Испании в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил, почему испанская сборная станет победителем чемпионата Европы. Он назвал одну из главных причин.

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