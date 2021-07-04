Экономист Мильчакова назвала вакцинацию средством для укрепления рубля

Москва, 4 июля. Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова поделилась своими прогнозами о будущем российской валюты.

Экономист уверена, что распространение коронавируса является сейчас наибольшей угрозой для экономики России, пишет «Российская газета«. Издание приводит сведения по доле вакцинированного населения. В РФ этот показатель находится на уровне 12 %, тогда как в ЕС он превышает 40%.

«В общем, вакцинируясь против ковида, каждый из нас вносит свой вклад в укрепление российского рубля», — говорит Мильчакова.

Она полагает, что для стабилизации экономики Российской Федерации необходимо, чтобы треть взрослого населения получила антитела к коронавирусной инфекции. Пока этого не случится, возможные ограничения будут препятствовать повышению курса рубля.