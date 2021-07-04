СК на транспорте начал проверку по факту жесткой посадки вертолета в Кабардино-Балкарии

Нальчик, 4 июля. Следственный комитет на транспорте организовал доследственную проверку по факту крушения вертолета Ми-2 в Кабардино-Балкарии.

Инцидент произошел во время проведения сельскохозяйственных работ недалеко от города Прохладного. Пилот выполнял орошение полей.

По предварительным данным, во время полета пилот потерял управление из-за отказа техники. После чего воздушное судно совершило жесткую посадку. В результате крушения никто не пострадал.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.