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Шоу-бизнес
Надежда Бабкина объяснила, почему не живет вместе с молодым мужем
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Надежда Бабкина объяснила, почему не живет вместе с молодым мужем
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина объяснила, почему не живет вместе с молодым мужем
Global Look Press  /  Alena Kalita/Russian Look

Москва, 4 июля. Знаменитая эстрадная исполнительница Надежда Бабкина объяснила, почему так и не съехалась со своим молодым гражданским мужем, певцом Евгением Горшечковым.

Среди поклонников и коллег певицы давно ходят предположения, что она якобы рассталась с 41-летним возлюбленным, известным под псевдонимом Евгений Гор. Бабкина отрицает расставание с избранником, но не скрывает при этом, что вместе они не живут, предпочитая так называемый гостевой брак.

«Надо ему немножко давать свободы, понимаете, чтобы он все-таки чувствовал себя таким независимым, таким, знаете, Самсоном», — объяснила свой выбор артистка в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

По словам 71-летней эстрадной исполнительницы, обычно все ищут принца на белом коне, а потом боятся его потерять. Именно поэтому в отношениях начинается давление и выяснение, куда пошел мужчина или с кем он общался, добавила певица.

Бабкина утверждает, что пользуется успехом среди представителей противоположного пола. В этом ей помогают многочисленные процедуры омоложения. Певица отмечала при этом, что не готова променять Гора на другого мужчину.

Гражданский муж Бабкиной недавно последовал примеру артистки и тоже омолодился. Гор решился на процедуру пересадки волос, поскольку начал лысеть.

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Все новости / Шоу-бизнес / Надежда Бабкина объяснила, почему не живет вместе с молодым мужем
бабкина гор певица
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