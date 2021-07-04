Аналитик Протопопов раскрыл «шпионские игры» США у Крыма

Москва, 4 июля. Соединенные Штаты вновь активизировали разведывательную деятельность вблизи российских границ, заявил военный аналитик Николай Протопопов.

Американское руководство 65 лет назад утвердило план разведывательных полетов самолетов U-2 над территориями СССР для сбора важных данных об оборонных возможностях Москвы, напомнил обозреватель РИА Новости Николай Протопопов в своей статье. Он подчеркнул, что пилоты ВВС США весьма вольготно себя чувствовали в советском воздушном пространстве, пока крылатая машина летчика Фрэнсиса Пауэрса не была сбита силами ПВО Советского Союза.

Ситуация в настоящий момент имеет множество сходств с обстановкой, сложившейся в середине прошлого века, считает эксперт. Он раскрыл «шпионские игры» США у Крыма, подчеркнув, что американцы вновь развернули активную разведывательную деятельность вблизи российских рубежей. Однако Вашингтон и страны НАТО используют самолеты-разведчики уже не в тех масштабах, как это было в 1950-1960 годах. Одной из основных крылатых машин разведывательной авиации США является P-3 Orion, который весьма часто появляется вблизи Крымского полуострова, отметил Протопопов. Он подчеркнул, что эти самолеты оснащены мощными радарами, гидроакустическими комплексами и системами связи.

Соединенные Штаты имеют и более современные разведывательные самолеты, к примеру, P-8 Poseidon, уточнил аналитик. По его словам, как и Orion, эта крылатая машина может быть оснащена мощным вооружением. К границам России не раз приближался и RC-135, который обладает способностью преодолевать огромные расстояния без дозаправки, отметил Протопопов.

ВС США шпионят за Россией не только в небе, но и на море, констатировал автор материала. По его словам, Военно-морские силы Соединенных Штатов используют для этого рядовые боевые корабли, причем особое внимание Пентагона приковано к Черному морю и Республике Крым. Эксперт добавил, что иностранные силы активизировались в регионе в 2014 году и их активность лишь возрастает со временем.

Ранее аналитики из Китая рассказали, как Соединенные Штаты пытаются «поймать» Россию в Черноморском регионе «на живца». По их словам, Вашингтон попросту эксплуатирует своих союзников по Североатлантическому альянсу, осуществляя при помощи партнеров антироссийские провокации.

Кроме того, российские силы ПВО, развернутые в Крыму, провели на фоне масштабных западных маневров Sea Breeze учения по противодействию воздушным атакам условного противника, сообщает сайт 360tv.ru. Зенитчики осуществили электронные пуски ракет по самолетам Южного военного округа РФ и Черноморского флота, которые сыграли роль «вражеской» авиации.