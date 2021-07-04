Филипп Киркоров уволил свою домработницу, потому что она увидела лишнее

Москва, 4 июля. Домработница Людмила Дороднова, которую называют ласково Люсей, рассказала, почему получила расчет от Филиппа Киркорова. В доме артиста она вела хозяйство не одно десятилетие.

Дороднова сначала долгое время служила в доме певицы Аллы Пугачевой. После развода Примадонны с Филиппом Киркоровым Люся перешла на работу к поп-королю. В общей сложности на звезд Люся проработала почти 30 лет.

В конце прошлого года Киркоров неожиданно расстался со своей преданной помощницей по дому. Певец заявил, что Людмила Дороднова уже не в том возрасте, чтобы заниматься подобной работой. По словам поп-короля, он благодарен домработнице за годы службы.

Сама же Люся в студии программы Андрея Малахова призналась, что получила расчет после того, как увидела лишнего. Она призналась, что Киркоров тогда сильно разозлился и даже попросил ее временно съехать. Однако, что же именно вывело из себя артиста, Дороднова раскрывать не стала.

«Это будет некрасиво тогда. Люди-то услышат, та же Алла услышит», — объяснила Люся в программе «Прямой эфир».

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Домработница призналась, что хранит не один секрет именитого певца, многие из них наделали бы много шума. Однако Дороднова утверждает, что унесет все тайны Киркорова в могилу. По словам Люси, она очень хорошо относится к артисту. Особенно женщина отмечает щедрость певца.

«Филипп никогда не жалел ничего. Если мне чего хотелось, он говорил: «Ты знаешь, где деньги, бери и покупай»», — призналась Людмила Дороднова.

Во время общения с ведущим Андреем Малаховым Людмила Дороднова рассказала, что стала свидетельницей драки Пугачевой с известной целительницей Джуной. Женщина утверждает, что накал обстановки произошел, когда Примадонна демонстративно поставила стопку с водкой перед гостьей.