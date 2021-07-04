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Путин поздравил жителей Калининградской области с 75-летием региона

  /   Обновлено: 04 июля 2021 12:49
Политика
Путин поздравил жителей Калининградской области с 75-летием региона
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 4 июля. Российский президент Владимир Путин поздравил жителей Калининградской области по случаю 75-летия со дня образования региона.

По словам главы государства, Калининградская область — это западный форпост России, который играет ключевую роль в укреплении позиций страны в Балтийском регионе.

Владимир Путин подчеркнул, что область обладает большим потенциалом для привлечения инвестиций. В регионе возможна реализация передовых проектов в сфере промышленности и АПК, а также туризма и экологии, добавил лидер государства.

Ранее День независимости отпраздновали жители Белоруссии. Президент России направил своему коллеге Александру Лукашенко поздравительную телеграмму.

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