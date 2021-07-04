Путин поздравил жителей Калининградской области с 75-летием региона

Москва, 4 июля. Российский президент Владимир Путин поздравил жителей Калининградской области по случаю 75-летия со дня образования региона.

По словам главы государства, Калининградская область — это западный форпост России, который играет ключевую роль в укреплении позиций страны в Балтийском регионе.

Владимир Путин подчеркнул, что область обладает большим потенциалом для привлечения инвестиций. В регионе возможна реализация передовых проектов в сфере промышленности и АПК, а также туризма и экологии, добавил лидер государства.

Ранее День независимости отпраздновали жители Белоруссии. Президент России направил своему коллеге Александру Лукашенко поздравительную телеграмму.