Будет разгром: шаманка назвала будущего победителя Евро-2020

За исходом Евро-2020 наблюдает вся Европа. Даже несмотря на то, что национальная сборная покинула турнир, многие россияне продолжают смотреть игры и болеть за оставшиеся команды.

Решающие матчи Евро-2020 примет Лондон на стадионе «Уэмбли». В первой паре играют Италия и Испания, в другой — Англия и Дания.

Напомним, что команда Дании обыграла Чехию (2:1), а сборная Англии разгромила Украину (4:0). Теперь этим двум мощным командам предстоит встретиться в полуфинале 7 июля.

В беседе с ФАН потомственная шаманка, участница «Битвы экстрасенсов» Елена Батыр сделала расклад, который показал, какая сборная из матча Англия — Дания, возможно, выйдет в финал чемпионата Европы-2020. А также Батыр назвала вероятного победителя Евро-2020.

«У Дании и Англии игра будет легче, чем у Испании и Италии, знаки более легкие в раскладе для этих команд. Из них в финал выйдет Англия, потому что у Дании меньше положительных знаков. Если в финале столкнутся команды Испании и Англии, то могу сразу сказать, что у Испании плохие знаки. Бывает 0:0, а в раскладе большой отрыв. Склоняюсь к тому, что именно Англия победит на Евро-2020», — прокомментировала Елена Батыр.

Global Look Press / Revierfoto/Keystone Press Agency

Во вторник и в среду, 6 и 7 июля, в 22:00 по московскому времени состоятся два полуфинала. В первом сыграют сборные Италии и Испании, во втором — Англии и Дании.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги последнего матча его команды на 16-м чемпионате Европы. Сборная Украины накануне завершила выступление на Евро-2020, уступив английской национальной команде в матче четвертьфинала.