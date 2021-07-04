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Четыре человека погибли при пожаре в горном районе Кипра

  /   Обновлено: 04 июля 2021 12:44
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в горном районе Кипра
gov-murman.ru

Никосия, 4 июля. Мощные пожары бушуют в лесах Кипра. Власти страны называют их крупнейшими в истории. Жертвами стихии стали четыре человека.

Глава МВД Никос Нурис сообщил о четырех погибших в результате пожара, охватившего горные районы Кипра. Граждане Египта сначала числились пропавшими без вести, но позже была найдена сгоревшая машина туристов. Там же обнаружили их тела. В настоящее время в ликвидации мощного пожара задействовано 11 самолетов. Огонь охватывает все большие территории.

Тем временем в Челябинской области из-за лесного пожара перекрыли дороги, сообщал портал URA.RU. Площадь возгорания составляет 600 га. Из них 300 га приходится на лес.

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