Москва, 4 июля. Законопроект о коренных народах Украины провоцирует дальнейший раскол общества. Об этом заявил журналист Валерий Михайлов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее инициировал законопроект о коренных народах. В документе сказано, что в стране вводятся особые права для крымских татар, караимов и крымчаков.

По словам Михайлова, законопроект соответствует общей направленности Киева на конфронтацию с Россией. Однако инициатива отдаляет страну от мира, который обещал Зеленский во время предвыборной кампании. Кроме того, закон провоцирует дальнейший раскол в обществе.

Журналист отметил, что соответствующий документ предоставляет дополнительные возможности для дискриминации. Власти Киева не планируют использовать нормы закона для защиты коренных народов, поскольку их не интересует судьба граждан. Михайлов уверен, что украинская элита намерена использовать инициативу Зеленского для финансирования «политических крымских татар». Кроме того, это может стать инструментом для создания информационных и политических проблем для России.

«То есть закон является одновременно русофобским и антироссийским», — считает журналист.

По этой причине возможная встреча Зеленского с президентом России Владимиром Путиным становится менее вероятной, поскольку непонятен ее смысл, передает РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский направил поздравления американскому коллеге Джозефу Байдену по случаю Дня независимости США. Также глава украинского государства поблагодарил Вашингтон за помощь.