Девушка в майке с Микки Маусом пропала в Саратове

Саратов, 4 июля. Несколько дней назад 26-летняя девушка вышла из дома и не вернулась. Сейчас ее ищут волонтеры, полиция и местные жители.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском 26-летней девушки в майке с Микки Маусом и голубых шортах, которая пропала три дня назад, сообщают представители поискового отряда «Лиза Алерт».

Девушка ушла из дома в Заводском районе и больше не вернулась. Рост пропавшей 165 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы темно-каштановые ниже плеч, глаза карие. Волонтеры и полиция призывают всех, кто что-то знает о местонахождении девушки, связаться с правоохранителями.

Еще одного ребенка, пропавшего в Тайге, ищут спасатели. Девятилетний мальчик потерялся в 60 км от Североуральска Свердловской области.