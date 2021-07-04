В Крыму заявили о готовности показать Лукашенко древние красоты полуострова

Симферополь, 4 июля. Крымчане готовы показать президенту Александру Лукашенко древние красоты полуострова, заявил глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.

По словам эксперта, если лидер посетит Крымский полуостров, то ему будет интересно абсолютно все. Белорусские жители региона с удовольствием продемонстрируют ему тысячелетние природные красоты Крыма.

Роман Чегринец напомнил, что на полуострове появились новые техногенные места, на которые Лукашенко также стоит взглянуть.

«Крымский мост, аэропорт имени Айвазовского, трасса «Таврида» и многое другое», — отметил собеседник РИА Новости.

Депутат Госдумы России Михаил Шеремет ранее посоветовал Лукашенко не затягивать с визитом в Крым. По его словам, лидеру Белоруссии давно пора занять четкую позицию по статусу полуострова.