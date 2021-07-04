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Осиротевших ежат выхаживают в центре диких животных в Ленинградской области
Общество
Осиротевших ежат выхаживают в центре диких животных в Ленинградской области

У крохотных ежат еще не открылись глаза и не прорезались зубы, они не могут даже питаться самостоятельно. Детенышей подобрали неравнодушные люди и передали сотрудникам центра диких животных Ленинградской области.

«Их привезли к нам люди, которые обнаружили, что ежиха не приходит к ним, там один был мертвый, два очень слабых было. Один слабый, к сожалению, погиб, второй вроде бы ничего — набирает вес», — рассказала главный ветеринарный врач центра Наталья Бондаренко.

Обычно в природе ежата покидают родительское гнездо где-то через восемь месяцев. В центре им планируют дать немного больше времени на подготовку к самостоятельной жизни, а затем отпустят на волю.

«Через неделю начнут прорезаться зубы, через две недели будут полностью с зубами со всеми. Начнут есть мясо потихонечку, как те, которые постарше у нас: кушают самостоятельно, молоко тоже самостоятельно — без шприца», — похвасталась ветврач.

Видео с колючими питомцами расходятся по социальным сетям. У пользователей животные вызывают умиление.

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