Анфиса Чехова попросила прощения у бурятских женщин после скандала

Москва, 4 июля. Знаменитая телеведущая Анфиса Чехова принесла извинения бурятским женщинам после скандала, разгоревшегося из-за ее неосторожного высказывания на канале «Домашний».

Звезда оскандалилась в выпуске нового шоу во время рассказа о неудачных косметологических процедурах. По словам Чеховой, однажды ей вкачали слишком много гиалуроновой кислоты, из-за чего она «стала бурятской женщиной».

«Два месяца я не могла смотреть на свое отражение, ненавидела свое лицо. Как алкоголичка, избитая своим сожителем», — сказала знаменитость.

Это заявление ведущей вызвало шквал негативных комментариев на ее странице в соцсети. Звезду телеэкрана обвиняли в расизме, требуя извинений за неосторожную фразу.

В итоге Чехова попросила прощения у бурятских женщин на своей странице в Instagram. Телеведущая подчеркнула, что считает красивыми женщин любой нации, возраста и веса. По словам знаменитости, она просто использовала фразу-паразит, засевшую в сознании, и не подумала, что это звучит оскорбительно.

«Я получила хороший урок, который научит меня впредь тщательней следить за тем, что я говорю, не только в эфире, но и в жизни!» — отметила Чехова.

Телеведущая признавалась, что не может отказаться от фотошопа. По словам Чеховой, она часто ретуширует снимки перед публикацией в соцсетях, чтобы кожа на фото казалась более гладкой.