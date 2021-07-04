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Избирательная комиссия Ливии продолжает подготовку к выборам
Весь мир
Избирательная комиссия Ливии продолжает подготовку к выборам
facebook.com  /  المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission

Триполи, 4 июля. Председатель Высшей национальной избирательной комиссии (HNEC) Ливии Имад ас-Саих проинспектировал информационный центр перед открытием. Медиацентр предназначен для обслуживания прессы, которая займется освещением президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года.

По его словам, комитет продолжит подготовку к плебисциту, несмотря на провал очередной сессии Форума политического диалога, прошедшей в Женеве с 28 июня по 2 июля.

Имад ас-Саих добавил, что медиацентр откроет двери не только для местных средств массовой информации, но и для зарубежных журналистов. Это позволит создать подробную и прозрачную картину предстоящих выборов.

Специалисты HNEC уже приступили к установке табличек с номерами участков на фасады зданий учебных учреждений. В ближайшие дни стартует регистрация избирателей, желающих выполнить гражданский долг перед страной.

Имад ас-Саих рассказал журналистам, что юридическая подготовка к плебисциту завершилась 15 июня. С начала июля сотрудники комиссии приступят к выполнению профильных мероприятий, таких как развозка бюллетеней и доставка специализированного оборудования на все участки голосования.

Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба отреагировал на провал сессии Форума политического диалога в Женеве. Он призвал национальные партии и миссию ООН достичь консенсуса по формуле, которая позволит ливийскому народу своевременно провести выборы и реализовать свое гражданское право.

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