Беременная Лиза Арзамасова поделилась методом воспитания детей

Москва, 4 июля. Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова совсем скоро станет мамой. Ее супруг, фигурист Илья Авербух уже имеет опыт в воспитании детей, а вот актриса только готовится к новой роли.

Артистка признается, что волнуется перед родами, однако никакой специальной литературы, в том числе и о воспитании детей, не читает. Арзамасова с иронией отметила, что живет «не в лесу», поэтому растить ребенка ей помогут природные инстинкты и собственные ощущения: что допустимо в воспитании, а что нет. Современные методики пугают звезду и она старается обходить их стороной.

«Я вот думаю: моя бабуля книг о том, как детей растить, не читала, а вырастила мою замечательную маму. Мама тоже всегда сторонилась такой литературы и вырастила меня — счастливую и радующуюся миру», — объяснила свою позицию Арзамасова.

Она добавила, что заранее не хочет выбирать какую-то определенную методику. Если возникнут проблемы или вопросы, актриса намерена обращаться за советом к опытным родителям.

«Хотя, если бы вы спросили о воспитании у моей мамы, она бы ответила лаконично: «Детей воспитывать вредно», — имея в виду, что с ними просто нужно жить рядом и любить их», — рассказала артистка в интервью WomanHit.

Недавно Лиза Арзамасова переболела коронавирусной инфекцией. Информацию подтвердил кинорежиссер Сарик Андреасян. Постановщик отметил, что не стал отказываться от участия актрисы в своем проекте, когда узнал о ее болезни.