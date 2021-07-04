Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 13:03
13:02
Армия
Опубликовано видео подготовки бойцов ЗВО к маневрам «Запад-2021»
13:01
Общество
Доказано влияние фастфуда на интеллект ребенка
13:01
Происшествия
Спасатели потушили Усачевские бани в Петербурге
13:00
Экономика
Группа «Татнефть» увеличила объемы производства на 16,8%
13:00
Происшествия
СМИ сообщили о 29 погибших при крушении самолета на Филиппинах
12:58
Общество
Жителей центральной части России ожидает семидневная жара
12:56
Экономика
Экономист Мильчакова назвала вакцинацию средством для укрепления рубля
12:54
Происшествия
СК на транспорте начал проверку по факту жесткой посадки вертолета в Кабардино-Балкарии
12:54
Общество
Кто и зачем лоббирует допуск иностранных вакцин на российский рынок
12:53
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина объяснила, почему не живет вместе с молодым мужем
Все новости

В Сети появилось видео испытательной стрельбы из бронебойной винтовки «Винторез»
Армия
В Сети появилось видео испытательной стрельбы из бронебойной винтовки «Винторез»
facebook.com  /  NATO

Москва, 4 июля. Сотрудники испытательного полигона провели демонстрацию возможностей ВСС «Винторез», которая способна вести огонь бронебойными пулями.

На полигоне ЦНИИТОЧМАШ была проведена демонстрация возможностей ВСС «Винторез» при стрельбе бронебойными патронами. Новинку испытали на возможность поражать цели через препятствия. На полигоне одна из целей в виде манекена была размещена в автомобиле. Эксперимент показал, что опытный снайпер должен держать в голове траекторию пули, которая может меняться при прохождении различных объектов. Даже тонкое стекло вносит коррективы в траекторию.

Начальник сектора испытаний ЦНИИТОЧМАШ Кирилл Дугин успешно продемонстрировал стрельбу из новинки и произвел несколько выстрелов. После этого ему удалось смертельно поразить манекен, который изображал условного противника. Движущуюся мишень удалось поразить двумя выстрелами из двух, но при этом один из выстрелов выбил осколки стекла, дополнительно ранив условного противника.

«Одна пуля пришла боком. То есть, получается от удара пулю развернуло и получилась овальная пробоина, но, тем не менее, цель поражена», — резюмировал Дугин.

Ранее американское издание The National Interest сравнило характеристики новой российской винтовки Чукавина с ее легендарной предшественницей винтовкой Драгунова.

В прошлом месяце Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в Подольске разработал новый прицел для автомата, который позволит повысить точность стрельбы по движущимся целям. Сайт 360tv.ru указал, что новинка совместима с прицелами ночного видения и превосходит зарубежные разработки.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В Сети появилось видео испытательной стрельбы из бронебойной винтовки «Винторез»
ростех снайперская винтовка Винторез
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru