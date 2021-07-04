В Сети появилось видео испытательной стрельбы из бронебойной винтовки «Винторез»

Москва, 4 июля. Сотрудники испытательного полигона провели демонстрацию возможностей ВСС «Винторез», которая способна вести огонь бронебойными пулями.

На полигоне ЦНИИТОЧМАШ была проведена демонстрация возможностей ВСС «Винторез» при стрельбе бронебойными патронами. Новинку испытали на возможность поражать цели через препятствия. На полигоне одна из целей в виде манекена была размещена в автомобиле. Эксперимент показал, что опытный снайпер должен держать в голове траекторию пули, которая может меняться при прохождении различных объектов. Даже тонкое стекло вносит коррективы в траекторию.

Начальник сектора испытаний ЦНИИТОЧМАШ Кирилл Дугин успешно продемонстрировал стрельбу из новинки и произвел несколько выстрелов. После этого ему удалось смертельно поразить манекен, который изображал условного противника. Движущуюся мишень удалось поразить двумя выстрелами из двух, но при этом один из выстрелов выбил осколки стекла, дополнительно ранив условного противника.

«Одна пуля пришла боком. То есть, получается от удара пулю развернуло и получилась овальная пробоина, но, тем не менее, цель поражена», — резюмировал Дугин.

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