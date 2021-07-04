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Transfermarkt включил РПЛ в топ-10 самых дорогих лиг мира

  /   Обновлено: 04 июля 2021 12:26
Спорт
Transfermarkt включил РПЛ в топ-10 самых дорогих лиг мира
vk.com  /  ФК Зенит

Москва, 4 июля. РПЛ вошла в десятку самых дорогих лиг мира по версии авторитетного немецкого портала Transfermarkt.

Портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футбольных чемпионатов стран. Первое место в нем заняла АПЛ с совокупной стоимостью 8,56 миллиарда евро. На второй и третьей позициях рейтинга расположились итальянская Серия А и испанская Ла Лига.

РПЛ заняла 10-ю строчку рейтинга. Суммарная стоимость игроков, выступающих в чемпионате России по футболу, составляет 979 миллионов евро. Новый розыгрыш турнира начнется 23 июля. В первом матче РПЛ сезона-2021/2022 сыграют «Ростов» и столичное «Динамо».

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал крупное поражение от Англии в четвертьфинале Евро-2020. Встреча в Риме завершилась со счетом 0:4.

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