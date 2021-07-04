Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 13:03
13:02
Армия
Опубликовано видео подготовки бойцов ЗВО к маневрам «Запад-2021»
13:01
Общество
Доказано влияние фастфуда на интеллект ребенка
13:01
Происшествия
Спасатели потушили Усачевские бани в Петербурге
13:00
Экономика
Группа «Татнефть» увеличила объемы производства на 16,8%
13:00
Происшествия
СМИ сообщили о 29 погибших при крушении самолета на Филиппинах
12:58
Общество
Жителей центральной части России ожидает семидневная жара
12:56
Экономика
Экономист Мильчакова назвала вакцинацию средством для укрепления рубля
12:54
Происшествия
СК на транспорте начал проверку по факту жесткой посадки вертолета в Кабардино-Балкарии
12:54
Общество
Кто и зачем лоббирует допуск иностранных вакцин на российский рынок
12:53
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина объяснила, почему не живет вместе с молодым мужем
Все новости

Американские власти отреагировали на рост котировок нефти
Экономика
Американские власти отреагировали на рост котировок нефти
pixabay.com  /  12019

Вашингтон, 4 июля. Отношение руководства Соединенных Штатов к тенденциям на нефтяном рынке выразила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Представитель американского правительства прокомментировала для прессы переговоры в формате ОПЕК+. Псаки полагает, что сейчас будет происходить наращивание объемов добычи в мировом масштабе.

«Как вы знаете, из-за «перезапуска» мировой экономики и возобновления нормальной потребительской активности есть некоторое воздействие на условия нефтяного рынка», — цитирует ее ТАСС.

Как отметила Псаки, президент США Джо Байден встревожен существующей тенденцией. С его точки зрения, последствия подорожания бензина способны ударить по частным лицам и потребителям.

Черное золото может продолжить расти в цене, экономисты приводят ряд аргументов в пользу этого прогноза. Они выделяют такие факторы, как туристический сезон и вакцинации от коронавируса во всем миру, а также затягивание иранских переговоров по ядерной сделке.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Американские власти отреагировали на рост котировок нефти
сша псаки цены на нефть рынок нефти
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru