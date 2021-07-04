Американские власти отреагировали на рост котировок нефти

Вашингтон, 4 июля. Отношение руководства Соединенных Штатов к тенденциям на нефтяном рынке выразила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Представитель американского правительства прокомментировала для прессы переговоры в формате ОПЕК+. Псаки полагает, что сейчас будет происходить наращивание объемов добычи в мировом масштабе.

«Как вы знаете, из-за «перезапуска» мировой экономики и возобновления нормальной потребительской активности есть некоторое воздействие на условия нефтяного рынка», — цитирует ее ТАСС.

Как отметила Псаки, президент США Джо Байден встревожен существующей тенденцией. С его точки зрения, последствия подорожания бензина способны ударить по частным лицам и потребителям.

Черное золото может продолжить расти в цене, экономисты приводят ряд аргументов в пользу этого прогноза. Они выделяют такие факторы, как туристический сезон и вакцинации от коронавируса во всем миру, а также затягивание иранских переговоров по ядерной сделке.