Пластиковые упаковки для кетчупа и майонеза предложили запретить в России

Москва, 4 июля. Дойпаки, из которых изготавливают упаковки для майонеза и кетчупа, попали в список не подлежащих переработке материалов.

Одним из основных компонентов дойпаков является пластик. Российский экологический оператор (РЭО) и Минпромторг РФ предложили выпускать майонез и кетчуп в стеклянной или алюминиевой упаковке. Дойпаки не сортируются, а идут на захоронение или сжигание, рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Тару из ПЭТ, стекла, стали или алюминия легче помыть и переработать. Однако производители неоднозначно отнеслись к вероятному запрету пластиковых упаковок. Их замена может спровоцировать увеличение стоимости продукции, передает слова представителей Союза переработчиков пластмассы и Национальной конфедерации упаковщиков сайт 360tv.ru.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал отказаться от использования пластиковых бутылок для воды и пива. Напитки с содержанием спирта должны храниться в стеклянной таре.