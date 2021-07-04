Пациентка с COVID-19 выпала из окна больницы в Саратове и погибла

Саратов, 4 июля. Пенсионерка выпала из окна городской клинической больницы. От полученных травм 72-летняя женщина погибла на месте. Трагедия случилась на улице Чернышевского.

По предварительным данным, пациентка выпала из окна пятого этажа. Погибшая лечилась в больнице от коронавирусной инфекции. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

В Кузбассе многодетная мать погибла после падения из окна больницы. Трагедия случилась в центре охраны здоровья шахтеров в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области.