Клинцевич назвал главную угрозу для России после вывода войск США из Афганистана

России стоит быть готовой к наплыву беженцев из среднеазиатских республик, к которому приведет нарастание напряженности в регионе после вывода американских войск из Афганистана. Об этом ФАН заявил экс-сенатор Франц Клинцевич.

По словам политика, на сегодняшний день ситуация в Афганистане такова, что доминирование движения «Талибан»1 (организация запрещена на территории РФ) в стране будет однозначным.

«В будущем ситуация в Афганистане будет полностью дестабилизирована, — поделился прогнозом Франц Клинцевич. — Но есть один, можно сказать, положительный момент: «Талибан» не имеет цели за пределами страны, он не пытается распространять свое влияние, как это делают «Исламское государство»1 (ИГ1, организация запрещена на территории РФ), «Аль-Каида»1 (организация запрещена на территории РФ)».

В Афганистане возникнут серьезные проблемы с беженцами, которые захотят отправиться в другие страны, продолжил экс-сенатор.

«Те, кто богаче, улетят в Европу. Кто беднее, при этом имеющие отношение к представителям власти и боящиеся репрессий, начнут уходить в среднеазиатские республики, — заключил политический деятель. — Но под этим предлогом из Афганистана будут уезжать и другие люди, стремящиеся дестабилизировать ситуацию в регионе. В данном случае речь идет об определенной стратегии спецслужб США. Об этом надо говорить прямо: это не фантазия, а именно стратегия. События будут развиваться таким образом, что при дестабилизации ситуации в среднеазиатских республиках напряжение будет нарастать на границе с Россией. В итоге они побегут, естественно, в Россию».

Федеральное агентство новостей /

Франц Клинцевич выразил мнение, что американские войска не уйдут полностью из региона, несмотря на декларации политических элит.

«Американцы останутся, чтобы в случае необходимости влиять на ситуацию в выгодном для них ключе, — отметил экс-сенатор. — Вашингтон будет дальше финансировать и вооружать представителей разных террористических и экстремистских организаций, которые кроме того, чтобы зарабатывать на войне, ничего для себя не видят. При сравнительно небольших затратах очаг нестабильности будет расползаться, а конфликты — серьезно разгораться».

Политик предупредил, что в конечном счете афганский вопрос коснется России.

«Мы будем вынуждены решать проблемы с появлением беженцев и помогать нашим партнерам в рамках СНГ и других объединений на постсоветском пространстве, — заявил Франц Клинцевич. — Я говорил об этой угрозе и пять, и десять лет назад. А сейчас я в той или иной форме вижу подтверждение своих наблюдений и выводов».

Ранее стало известно, что пограничники Таджикистана впустили на территорию республики более 300 афганских военнослужащих, которые отступили после боев с боевиками движения «Талибан».

1 Организация запрещена на территории РФ.