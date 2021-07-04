Tesla планирует начать продажи Cybertruck в конце 2021 года

Фримонт, 4 июля. Компания Tesla в конце 2021 года выпустит в продажу базовый однодвигательный пикап Cybertruck. Более мощные модели появятся на рынке в 2022 году.

Стоимость базовой модели на американском рынке составит 39 000 долларов. Ценник более дорогих моделей начинается с 49 900 долларов. Из презентации автомобиля следует, что кузов данной версии сделан из сверхпрочной стали, разогнаться 100 км/час машина может за 2,9 секунды. Запас хода составляет 800 километров, пишет 6avto.ru.

«Кузов Cybertruck построен так, что обеспечивает максимальную прочность и защиту пассажиров. Начиная с почти непроницаемого экзоскелета, каждый компонент разработан для обеспечения высокой прочности и долговечности, от сверхжесткой конструкции из нержавеющей стали до армированного стекла», — так описывает Илон Маск новую модель Cybertruck.

Салон пикапа Cybertruck рассчитан на шесть человек, автомобилю дали почти двухметровый багажник. По запросу клиента Cybertruck могут оборудовать солнечными батареями.

Советы по экономии средств на техобслуживании эксплуатируемых транспортных средств дал автоэксперт Вячеслав Субботин. Избежать лишних трат можно за счет отказа от навязываемых дилерами опций.