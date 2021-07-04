Армия США может столкнуться с движением MeToo

Вашингтон, 4 июля. Президент Байден поддержал рекомендацию вывести расследование дел о сексуальном насилии в рядах Вооруженных сил США из-под контроля военного руководства и передать их независимому органу.

Об этом Джо Байден заявил в пятницу после того, как Сенат США 70 голосами «за» принял соответствующий законопроект.

«Сексуальное насилие — это злоупотребление властью и оскорбление нашей общей человечности. А сексуальное насилие в вооруженных силах наносит двойной вред, потому что оно также подрывает единство и сплоченность, которые необходимы для функционирования вооруженных сил США и для нашей национальной обороны», — заявил Байден.

Независимая комиссия официально рекомендовала министру обороны Ллойду Остину передать дела о сексуальных домогательствах специальным прокурорам, не входящим в командный состав ВС США, чему военные долгое время сопротивлялись, утверждая, что это будет препятствовать порядку и дисциплине.

Согласно официальным данным Министерства обороны, в 2019 году было зарегистрировано 7 825 сообщений о сексуальном насилии в отношении военнослужащих. При этом лишь 7% дел, по которым командование приняло меры, привели к наказаниям, что является самым низким показателем с 2010 года, когда Минобороны стало предоставлять подобную статистику.

Можно лишь догадываться об истинных масштабах сексуального насилия, которое царит в рядах американской армии, но и официальные цифры впечатляют. Сейчас же, когда подобные дела вывели из-под юрисдикции военных, можно ожидать зарождения среди американских военных собственного движения «MeToo» и многочисленных обвинений в адрес командного состава, связанных как с реальными случаями насилия, так и с попытками решить собственные интересы.

Global Look Press / Douglas Christian / ZUMAPRESS.com

Таким образом решение Сената может самым негативным образом сказаться на боеспособности Вооруженных сил США, превратив монолитную структуру с жесткой субординацией в сборище пытающихся засудить друг друга клерков. Заявления Джо Байдена только подтверждают опасения военных.

«Я хочу отметить опыт наших военнослужащих, которые пережили сексуальное насилие, и храбрость тех, кто поделился своими историями с миром и выступал за реформы. Я надеюсь, что это объявление дает некоторую уверенность в том, что руководство Министерства обороны поддерживает вас, начиная с вашего главнокомандующего», — отметил президент США.

По данным социологических исследований о поддержке американцами основных социальных институтов страны, которые регулярно проводятся компанией Gallup, армия с завидным постоянством становится лидером рейтинга поддержки. Так, согласно данным за 2017 год, армии доверяли 72% американских граждан, в то время как рейтинг доверия полиции был на уровне 57%, а судам доверяло лишь 40% респондентов. Теперь же, после масштабной кампании по дискредитации полиции, развернувшейся в США после убийства Джорджа Флойда, правительство Штатов взялось за последний оплот общественного доверия. Какими последствиями это грозит американскому обществу — вопрос открытый, ясно только одно: уничтожение моральных идеалов, происходящее в США на наших глазах, не сулят американцам ничего хорошего, это отчетливо демонстрирует исторический опыт.