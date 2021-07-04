ФАН публикует кадры с упавшим вертолетом в Кабардино-Балкарии

Нальчик, 4 июля. Появились кадры с места крушения вертолета в Кабардино-Балкарии.

ЧП произошло во время проведения сельскохозяйственных работ в районе города Прохладного. Воздушное судно потеряло управление и рухнуло на землю. Никто не пострадал. Специалисты расследуют причины и обстоятельства случившегося. Известно, что пилот сбежал с места происшествия.

Тем временем самолет ВС Филиппин с 85 людьми на борту потерпел крушение. ЧП произошло при попытке воздушного судна сесть на территории острова Холо.