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ФАН публикует кадры с упавшим вертолетом в Кабардино-Балкарии

  /   Обновлено: 04 июля 2021 12:13
Происшествия
ФАН публикует кадры с упавшим вертолетом в Кабардино-Балкарии
Федеральное агентство новостей

Нальчик, 4 июля. Появились кадры с места крушения вертолета в Кабардино-Балкарии.

ЧП произошло во время проведения сельскохозяйственных работ в районе города Прохладного. Воздушное судно потеряло управление и рухнуло на землю. Никто не пострадал. Специалисты расследуют причины и обстоятельства случившегося. Известно, что пилот сбежал с места происшествия.

Тем временем самолет ВС Филиппин с 85 людьми на борту потерпел крушение. ЧП произошло при попытке воздушного судна сесть на территории острова Холо.

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самолет пилот рухнул
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