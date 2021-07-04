Суданский суд начал рассмотрение дела террористической ячейки Салаха Гоша

Хартум, 4 июля. Уголовный суд в столице восточноафриканского государства начал рассмотрение дела ячейки, признанной местными властями террористической.

По предварительному расследованию, преступники намеревались взорвать штаб-квартиры суданского правительства, в том числе министерство обороны. Прокуратура также выявила причастность бывшего начальника Национальной службы разведки и безопасности Салаха Гоша и высокопоставленного офицера армии к организации этих атак.

Силы оперативной поддержки 6 мая 2019 года объявили, что они захватили террористическую ячейку. У арестованных найдено большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в доме в районе Таиф в Хартуме, который расположен недалеко от штаба Минобороны.

В распоряжении ячейки также находились карты важных государственных объектов, на которые, по версии властей, планировались атаки. Об этом рассказали следователи газете Sudan Tribune.

Прокуратура сообщила, что 24 человека обвиняются в подрыве конституционного строя, противодействии власти, управлении террористическими организациями и нарушении армейского законодательства. Подсудимым грозит смертная казнь.

Большинство членов ячейки — гражданские, связанные со службами безопасности бывшего режима. Некоторые из них принадлежат к запрещенной в РФ террористической организации «Братья-мусульмане»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.