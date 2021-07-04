Лера Кудрявцева отдала двухлетнюю дочь в детский лагерь для занятий балетом

Сочи, 4 июля. Телеведущая и актриса Лера Кудрявцева отправила свою двухлетнюю дочь от хоккеиста Игоря Макарова в детский лагерь. Девочка занимается балетом в Сочи.

О поездке маленькой дочери знаменитость рассказала на своей странице в Instagram. Кудрявцева опубликовала снимок с девочкой и отметила, что это первый подобный опыт в жизни ребенка.

«Ну вот и у нас первый детский лагерь от балетной школы Егора Симачева! Посмотрим, как Маша себя поведет», — написала телеведущая.

Судя по снимкам в соцсети, двухлетняя дочь актрисы поехала в лагерь не одна, а в сопровождении родителей. Кудрявцева делится фотографиями и видео с девочкой на странице в Instagram, а также в Stories. Дочь знаменитости не всегда выполняет задания, например, отказывается делать утреннюю зарядку. Некоторые подписчики ведущей не поддержали ее решение отдать ребенка в лагерь ради занятий балетом.

«Не рано в лагерь?»; «Такую красотульку и в балет — это издевательство, чисто мое мнение», — написали комментаторы.

Лера Кудрявцева признавалась, что борется с серьезными осложнениями после коронавируса. Знаменитость пожаловалась на головные боли и панические атаки.