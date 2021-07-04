Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 13:02
13:00
Происшествия
СМИ сообщили о 29 погибших при крушении самолета на Филиппинах
12:58
Общество
Жителей центральной части России ожидает семидневная жара
12:56
Экономика
Экономист Мильчакова назвала вакцинацию средством для укрепления рубля
12:54
Происшествия
СК на транспорте начал проверку по факту жесткой посадки вертолета в Кабардино-Балкарии
12:54
Общество
Кто и зачем лоббирует допуск иностранных вакцин на российский рынок
12:53
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина объяснила, почему не живет вместе с молодым мужем
12:51
Весь мир
Армия США может столкнуться с движением MeToo
12:50
Общество
В Успенском кафедральном соборе простились с мэром Коломны Лебедевым
12:47
Весь мир
Клинцевич назвал главную угрозу для России после вывода войск США из Афганистана
12:47
Общество
Осиротевших ежат выхаживают в центре диких животных в Ленинградской области
Все новости

«Невроз народа»: премьер Ливии пообещал продолжить борьбу с коррупцией
Весь мир
«Невроз народа»: премьер Ливии пообещал продолжить борьбу с коррупцией
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Триполи, 4 июля. Премьер-министр переходного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба назвал коррупцию в стране неврозом народа. Об этом он заявил во время «прямой линии».

По его словам, взяточничество распространено во всех районах государства. Аналогичная ситуация прослеживается и в работе ряда администраций и структур управления.

«В одном только секторе здравоохранения наблюдается высокий показатель коррупции. Ливия практически все медикаменты закупает за границей, и зачастую по искусственно завышенной цене», — признался премьер.

Глава кабмина добавил, что правительство под его руководством продолжит борьбу со взяточническом. Он уже поручил генпрокурору провести доскональное расследование всех эпизодов разграбления госбюджета и призвать виновных к ответственности.

Абд аль-Хамид Дабиба также напомнил, что ведет диалог с властями Туниса о возвращении денежных средств, которые находятся на замороженном счете в соседнем государстве. Уже заметны первые результаты переговорного процесса. Речь идет о сумме в 200 млрд долларов, принадлежащих Ливийскому инвестиционному управлению.

В середине марта премьер-министр призвал государственные компании и фонды временно ограничить вклады и закупки. Это решение направлено на предотвращение коррупции.

«Невроз народа»: премьер Ливии пообещал продолжить борьбу с коррупцией
Федеральное агентство новостей  / 

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / «Невроз народа»: премьер Ливии пообещал продолжить борьбу с коррупцией
коррупция ливия прямая линия дабиба
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru