«Невроз народа»: премьер Ливии пообещал продолжить борьбу с коррупцией

Триполи, 4 июля. Премьер-министр переходного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба назвал коррупцию в стране неврозом народа. Об этом он заявил во время «прямой линии».

По его словам, взяточничество распространено во всех районах государства. Аналогичная ситуация прослеживается и в работе ряда администраций и структур управления.

«В одном только секторе здравоохранения наблюдается высокий показатель коррупции. Ливия практически все медикаменты закупает за границей, и зачастую по искусственно завышенной цене», — признался премьер.

#الدبيبة يؤكد أن #الفساد ممنهج ويلتهم الجزء الأكبر من أموال الليبيين

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معدل الترميز: 27500#218NEWShttps://t.co/zb4HXrJhMX — 218NEWS (@218news) July 3, 2021

Глава кабмина добавил, что правительство под его руководством продолжит борьбу со взяточническом. Он уже поручил генпрокурору провести доскональное расследование всех эпизодов разграбления госбюджета и призвать виновных к ответственности.

Абд аль-Хамид Дабиба также напомнил, что ведет диалог с властями Туниса о возвращении денежных средств, которые находятся на замороженном счете в соседнем государстве. Уже заметны первые результаты переговорного процесса. Речь идет о сумме в 200 млрд долларов, принадлежащих Ливийскому инвестиционному управлению.

В середине марта премьер-министр призвал государственные компании и фонды временно ограничить вклады и закупки. Это решение направлено на предотвращение коррупции.