Марин Ле Пен переизбрали на пост лидера «Национального объединения»

Париж, 4 июля. Французского политика Марин Ле Пен вновь избрали руководителем партии «Национальное объединение». За нее проголосовали большинство членов фракции.

За переизбрание Марин Ле Пен высказались больше 98% членов фракции. Французский политик была единственным кандидатом на этот пост.

Ранее сообщалось, что Ле Пен перестанет исполнять обязанности лидера объединения. В партии уточнили, что это не уход в отставку, а стратегический шаг. Решение связывалось с предстоящими в 2022 году выборами президента Франции.