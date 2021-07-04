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Марин Ле Пен переизбрали на пост лидера «Национального объединения»

  /   Обновлено: 04 июля 2021 12:13
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Политика
Марин Ле Пен переизбрали на пост лидера «Национального объединения»
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Париж, 4 июля. Французского политика Марин Ле Пен вновь избрали руководителем партии «Национальное объединение». За нее проголосовали большинство членов фракции.

За переизбрание Марин Ле Пен высказались больше 98% членов фракции. Французский политик была единственным кандидатом на этот пост.

Ранее сообщалось, что Ле Пен перестанет исполнять обязанности лидера объединения. В партии уточнили, что это не уход в отставку, а стратегический шаг. Решение связывалось с предстоящими в 2022 году выборами президента Франции.

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