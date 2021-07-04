Российская компания ORSIS представила новую снайперскую винтовку для спецслужб

Москва, 4 июля. Представитель компании ORSIS показала журналистам новую снайперскую винтовку ORSIS-F17, которая была создана для российских спецслужб.

При создании разработчики учли пожелания военных и сделали оружие, которое можно использовать «сразу из коробки». В эфире программы «Военная приемка» возможности новой винтовки показала наглядно коммерческий директор компании ORSIS Анастасия Амирова, она произвела несколько точных выстрелов калибром 8,6-мм и рассказала о комплектации новинки.

«В самой коробке находится винтовка, глушитель, уже настроенный и пристрелянный прицел, и набор аксессуаров для ухода», — поделилась Амирова.

В конструкции винтовки предусмотрена еще и возможность смены ствола в полевых условиях. Это позволяет применять патроны различных калибров, что немаловажно для военных снайперов, которые часто пользуются этой возможностью для лучших условий стрельбы, «подгоняя» винтовку под погодные условия и дальность стрельбы.

Другая российская снайперская винтовка — винтовка Чукавина уже заработала высокие оценки как у российских военных экспертов, так и у их зарубежных коллег. Ранее специалиста по вопросам обороны и национальной безопасности Чарли Гао заинтересовали характеристики новой снайперской винтовки Чукавина, которая сменила в армии легендарную винтовку Драгунова.

Ранее сайт 360tv.ru передал, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в Подольске разработал новый прицел для автомата, который позволит повысить точность стрельбы по движущимся целям.