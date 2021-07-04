Компания «Транснефть» нарастила поставки продукции в июне

Москва, 4 июля. Поставки нефти по системе «Транснефти» в годовом выражении выросли на 8,8% — до 37,58 млн тонн, сообщил советник президента, пресс-секретаря компании Игорь Демин.

Прогноз по поставкам на июль — 38,08 млн тонн, сообщил он. В июне также зафиксирован прирост прокачки российской нефти — на 10,3%, до 36,034 млн тонн. По итогам июля значение ожидается на уровне 36,73 млн тонн.

Поставки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в прошлом месяце увеличились на 9,9% в годовом выражении — до 19,64 млн тонн. По итогам июля показатель ожидается на уровне 20,56 млн. План по поставкам на предприятия в июне был на уровне 19,4 млн тонн. Поставки российской нефти за границу по системе «Транснефти» в июне выросли на 6,3%, до 15,71 млн тонн, прогноз на июль — 15,55 млн.

В том числе экспорт ресурса в Китай по нефтепроводу ВСТО и транзитом через Казахстан снизился на 7,5%, до 3,13 млн тонн.

В нефтяном секторе ожидается изменение тренда, следует из прогноза консалтингового агентства Capital Economics. Это может привести к снижению стоимости энергоносителя, отмечают аналитики.