Пострадавших при крушении вертолета Ми-2 в Кабардино-Балкарии нет

Нальчик, 4 июля. Вертолет разбился в Кабардино-Балкарии. Во время полета произошел отказ техники, и пилоты потеряли управление, после чего машина рухнула на землю.

ЧП произошло в районе города Прохладного во время проведения сельскохозяйственных работ. Компетентные органы устанавливают обстоятельства случившегося. Пока нет информации, сколько человек находилось на борту воздушного судна.

Похожий случай произошел ранее в Ленинградской области. Вертолет Ми-8, который принадлежал Росгвардии, потерпел крушение в Гатчинском районе.