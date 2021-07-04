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Пострадавших при крушении вертолета Ми-2 в Кабардино-Балкарии нет

  /   Обновлено: 04 июля 2021 12:06
Происшествия
Пострадавших при крушении вертолета Ми-2 в Кабардино-Балкарии нет
Федеральное агентство новостей

Нальчик, 4 июля. Вертолет разбился в Кабардино-Балкарии. Во время полета произошел отказ техники, и пилоты потеряли управление, после чего машина рухнула на землю.

ЧП произошло в районе города Прохладного во время проведения сельскохозяйственных работ. Компетентные органы устанавливают обстоятельства случившегося. Пока нет информации, сколько человек находилось на борту воздушного судна.

Похожий случай произошел ранее в Ленинградской области. Вертолет Ми-8, который принадлежал Росгвардии, потерпел крушение в Гатчинском районе.

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