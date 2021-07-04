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Рассекречен новый возлюбленный Ксении Бородиной
Шоу-бизнес
Рассекречен новый возлюбленный Ксении Бородиной
Pr Scr instagram.com  /  @borodylia

Москва, 4 июля. Фанаты переживают за эмоциональное состояние Ксении Бородиной и поддерживают ее на фоне развода с мужем. Звезда не собирается впадать в депрессию и уже закрутила новый роман.

Ведущая «Дома-2» предпочитает прямо не высказываться о разводе со вторым супругом, бизнесменом Курбаном Омаровым. Сначала близкие друзья телеведущей сообщили, что пара уже месяц не живет вместе, а следом в СМИ появилась информация о грядущем разводе — Бородина, как оказалось, уже подала соответствующие документы.

Телеведущая в своем Instagram-аккаунте попросила фанатов ее не жалеть. По словам звезды телестройки, она не будет рыдать на камеру и рассказывать о проблемах в личной жизни на миллионную аудиторию. Несколько дней подряд в соцсети Бородина активно постила снимки с шикарными букетами.

Поклонники заподозрили, что у нее появился новый ухажер и, кажется, были правы. Один популярных Telergam-канал сообщил, что ведущая закрутила роман с ресторатором Эриком Авагяном, также известным как Гриша Эрик. Вместе с ним звезда и отправилась в отпуск — пара улетела в Ереван.

Бородина и Авагян публикуют в своих Instagram-аккаунтах снимки из одних и тех же мест, что укрепляет уверенность фанатов в их романе. Кроме того, влюбленных заметили в одном из клубов Еревана.

«Ксюша и Эрик вели себя как влюбленная пара и совершенно не стеснялись проявлять чувств при публике», — рассказали очевидцы Telergam-каналу «Светские хроники».

Пока еще супруг Бородиной Курбан Омаров на фоне развода обеспокоился личной безопасностью. Бизнесмен на днях сообщил, что хакеры пытались заполучить информацию о его звонках.

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развод отношения роман бородина омаров
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