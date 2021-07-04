Губерниев жестко раскритиковал украинцев после четвертьфинала с англичанами

Накануне определились участники полуфиналов чемпионата Европы по футболу — 2020. В первом четвертьфинальном матче Дания оказалась сильнее Чехии, счет — 2:1. Вторая встреча 1/4 финала получилась совсем без интриги — украинцы уже на четвертой минуте после стартового свистка пропустили гол родоначальников футбола, затем по ходу встречи англичане забили еще три безответных мяча. Пока лидеры вылетали один за другим, пока Испания насмерть билась со Швейцарией, а Бельгия и Италия выявляли лучшего, для англичан матч за выход в полуфинал европейского первенства оказался легкой прогулкой.

Спортивной комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале раскритиковал игру сборной Украины, которая в этот раз не смогла оказать ни малейшего сопротивления сопернику.

«Понимаю тех, кто предлагал создать Суперлигу. Там, конечно, клубы, но таких матчей на стадии четвертьфиналов не должно быть нигде! Чтобы никого не обидеть, давайте примем условные обозначения. Команда А. Понимаем, что сегодня можно не бегать. А со второго тайма можно уже не ходить. Стоять достаточно. Команда У. При счете 0:3 мы вас даже атаковать не будем, не забивайте нам только много!» — написал Губерниев.

Также спортивный комментатор уверен, что болельщики, пришедшие на стадион на этот матч, удовольствия не получили.

«Зритель любой: «А мы точно не сможем вернуть деньги за билеты?! Ну хоть посвистели!» Занавес!» — написал он.

Global Look Press / Anatoly Lomohov/Russian Look

Кроме того, досталось и судье, который в конце второго тайма остановил игру через 90 минут и не стал добавлять дополнительные минуты, посчитав это бессмысленным занятием.

«Арбитр Б. Ничего, если я забыл карточки? Сегодня они не нужны. Да, и можно не 90 минут играть?! Смысл?!» — отметил комментатор.

Мнения подписчиков Губерниева как всегда разделились. Одни с ним были солидарны, другие отметили, что команда Украины, встречаясь с очень сильным соперником, сыграла как смогла.

«Просто украинские игроки не успели восстановиться за четыре дня. Им надо больше. Да и состав был неосновной», — написал один из болельщиков.

«Играть против такой команды, как Англия, — это очень сложно, но ребята молодцы, играли как могли», — поддержал его другой.

Подписчики Губерниева отметили, что всегда в истории футбола случались провальные матчи у одних и успешные у других, в том числе на стадии финалов.

«А как наши на одном турнире побили несколько «рекордов»? Проиграли крупно два раза, при этом одной и той же Испании. А ведь 0:3 было уже в 1/2. Ну Бразилия — Германия в 2014 — классика. Еще Италия — Испания в 2012 году. Там вообще финал 0:4. Да, создаем Суперлигу и никакой вам Италии или Бразилии с такими «позорными» результатами», — вспомнил болельщик.

Global Look Press / Alfredo Falcone/Keystone Press Agency

Нашлись и те, кто с Губерниевым согласился.

«Украинцам вчера их место показали. Они случайные вообще были на этом Евро. Что ни игра, то отскоки, валяния, вымаливание карточек. В плей-офф попали по череде случайностей. Печаль, но это уровень футбола в странах СНГ», — отметил подписчик.

Кто-то даже предложил создать новые правила для турнира.

«Чтоб таких матчей не было, нужно делать после групп рейтинг из 16 команд. Первые шесть (победители групп) + вторые шесть (вторые места) + четверо лучших из трех. Никаких сеток, никаких Дания — Уэльс, Португалия — Бельгия на ранних стадиях не будет», — посчитал один из фанатов.

Евро-2020 приближается к завершению. 6 и 7 июля в Лондоне на «Уэмбли» состоятся два полуфинальных матча, в которых за выход в финал поборются сборные Испании и Италии, а также Дании и Англии. Финал пройдет в Англии 11 июля. Две команды, проигравшие в полуфинале, станут обладателями бронзовых наград турнира.

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