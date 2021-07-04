В США рассказали, как Москва сделала из ВДВ мощнейшее оружие российской армии

Вашингтон, 4 июля. Российская военно-транспортная авиация и силы ВДВ являются одними из главных преимуществ ВС РФ, считают аналитики из Соединенных Штатов.

Военно-транспортная авиация российской армии уже успела доказать свою эффективность на деле, отметил американский журналист Чарли Гао в статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. На расширение парка транспортных самолетов ВКС РФ оказало сильное влияние развитие Воздушно-десантных войск России, отметил он. Эксперт рассказал, как Москва сделала из ВДВ мощнейшее оружие российской армии.

ВДВ РФ имеют некоторые сходства с Корпусом морской пехоты США, представляющим собой специальные экспедиционные войска повышенной мобильности, считает Гао. Основу военно-транспортной авиации России составляет крылатая машина Ил-76, предназначенная, в том числе и для транспортировки «крылатой гвардии», напомнил автор материала. При помощи этого самолета российские ВДВ могут осуществлять десантирование бойцов и легкой бронетехники. Аналитик подчеркнул, что специально под новые десантируемые БМД-4 транспортники были модернизированы до версии Ил-76МД-90А.

Войска РФ, благодаря наличию Ил-76, способны осуществлять оперативную переброску сил, причем десантники могут использовать не только легкие БМД, но и более тяжелую бронетехнику, доставленную в район высадки заранее посредством железнодорожного транспорта, заявил Гао. По его словам, этот хитрый трюк Москвы превратил ВДВ РФ в кошмар для любого противника. Аэромобильные войска США же не обладают подобными возможностями, так как они ограничены лишь пехотой и легким транспортом, подчеркнул эксперт. Он напомнил, что у американцев была своя десантируемая бронетехника — M551 Sheridan, однако в Пентагоне отказались от использования этой машины еще в 1990-х годах. По словам автора статьи, в настоящий момент в Соединенных Штатах предпринимаются попытки создать современный аналог, однако инженеры сосредоточены на том, чтобы разработать технику, пригодную просто для перевозки посредством авиации, а не для непосредственного десантирования.

Москва продолжит развивать военно-транспортную авиацию, что даст российским войскам еще большие возможности и гибкость при переброске сил, считает Гао. Он добавил, что работы в этом направлении в ближайшем будущем лишь закрепят за РФ статус военно-транспортной державы, обладающей мобильными войсками, предназначенными для оперативной переброски и развертывания там, где в этом существует необходимость.

Ранее в Сети были опубликованы зрелищные кадры, снятые в ходе учений сил российских ВДВ в Ульяновской области. Военнослужащие во время маневров произвели воздушное десантирование в тылу «вражеских» войск, после чего оказали противодействие условному противнику. Известно, что бойцам удалось успешно выполнить все тренировочные задачи.

Кроме того, российские силы противовоздушной обороны в Крыму ответили на масштабные учения Североатлантического альянса в Черном море Sea Breeze проверкой защитных систем, пишет сайт 360tv.ru. В качестве условного противника были задействованы самолеты Южного военного округа РФ и Черноморского флота. В ходе проверки истребители пытались скрыться от комплексов ПВО, используя местный рельеф, а зенитчики совершали электронные ракетные пуски по «противнику».