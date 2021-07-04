Жители Киева выступили за использование русского языка

Киев, 4 июля. Жители украинской столицы высказали мнение об использовании русского языка. Исследование проводили местные СМИ.

Футболисты сборной Украины ранее подверглись критике из-за использования русского языка на пресс-конференции после матча со Швецией. По этой причине журналисты решили узнать мнение граждан об инциденте.

«Кому как удобно. Кто-то говорит на украинском, кто-то — на русском. Может, кто-то не знает украинский», — сказала жительница Киева.

Другие респонденты выступили против языкового барьера. Они уверены что, ситуация в стране не должна влиять на использование языка. Некоторые граждане призвали разговаривать на русском языке, поскольку его все понимают. Один из жителей Киева отметил, что не осуждает футболистов, так как ему самому проще говорить на русском.

Ранее депутат Верховной рады Илья Кива заявил о подмене президента Украины Владимира Зеленского. В качестве доказательства парламентарий разместил видеоролик с выступлением главы государства.