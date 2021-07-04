Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 13:01
12:58
Общество
Жителей центральной части России ожидает семидневная жара
12:56
Экономика
Экономист Мильчакова назвала вакцинацию средством для укрепления рубля
12:54
Происшествия
СК на транспорте начал проверку по факту жесткой посадки вертолета в Кабардино-Балкарии
12:54
Общество
Кто и зачем лоббирует допуск иностранных вакцин на российский рынок
12:53
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина объяснила, почему не живет вместе с молодым мужем
12:51
Весь мир
Армия США может столкнуться с движением MeToo
12:50
Общество
В Успенском кафедральном соборе простились с мэром Коломны Лебедевым
12:47
Весь мир
Клинцевич назвал главную угрозу для России после вывода войск США из Афганистана
12:47
Общество
Осиротевших ежат выхаживают в центре диких животных в Ленинградской области
12:47
Армия
Аналитик Протопопов раскрыл «шпионские игры» США у Крыма
Все новости

Воспламенившийся в США электромобиль Tesla "запер" водителя внутри
Происшествия
Воспламенившийся в США электромобиль Tesla "запер" водителя внутри
pixabay.com  /  Free-Photos

Вашингтон, 4 июля. Tesla Model S Plaid "самовоспламенилась", когда внутри был водитель. Владелец не пострадал, но намерен подать в суд на компанию.

Инцидент произошел в Хаверфорде (штат Пенсильвания). Tesla Model S Plaid внезапно вспыхнула из-за сбоя электроники. Внутри находился водитель, который оказался заперт и рисковал сгореть заживо.

В какой-то момент ему удалось выбраться, и он не пострадал. Владелец машины уже подал в суд на Tesla. По словам адвоката потерпевшего, в компании жалобу проигнорировали.

Тем временем основатель Tesla за неделю заработал почти 10 млрд долларов и укрепился на своей позиции в рейтинге Forbes.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Воспламенившийся в США электромобиль Tesla "запер" водителя внутри
сша тесла загорелась
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru