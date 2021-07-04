Воспламенившийся в США электромобиль Tesla "запер" водителя внутри

Вашингтон, 4 июля. Tesla Model S Plaid "самовоспламенилась", когда внутри был водитель. Владелец не пострадал, но намерен подать в суд на компанию.

Инцидент произошел в Хаверфорде (штат Пенсильвания). Tesla Model S Plaid внезапно вспыхнула из-за сбоя электроники. Внутри находился водитель, который оказался заперт и рисковал сгореть заживо.

В какой-то момент ему удалось выбраться, и он не пострадал. Владелец машины уже подал в суд на Tesla. По словам адвоката потерпевшего, в компании жалобу проигнорировали.

Тем временем основатель Tesla за неделю заработал почти 10 млрд долларов и укрепился на своей позиции в рейтинге Forbes.