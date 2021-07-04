Половину американцев устраивает работа Байдена на посту президента

Вашингтон, 4 июля. Граждане США приняли участие в социологическом опросе американских СМИ. Половина респондентов одобрила работу лидера страны Джо Байдена на посту президента.

Согласно результатам исследования, негативной позиции о работе Байдена придерживаются 42% опрошенных. Кроме того, более половины респондентов не согласны с решениями президента в вопросах миграционной политики. Напротив, 33% американцев поддержали главу государства в этом вопросе.

Также респонденты отвечали на вопросы о противодействии коронавирусной инфекции. Данные исследования говорят, что 62% американцев высказались в поддержку государства по борьбе с COVID-19. Действия президента в этом вопросе не одобрил 31% граждан.

Ранее глава США подписал два закона о поддержке научных исследований в стране. По словам Байдена, это поможет Вашингтону превзойти Пекин.