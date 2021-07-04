«Этот день в истории». Что произошло 4 июля, праздники, факты, люди

День независимости США отмечают сегодня в Штатах. Колониальный период там длился более 150 лет. Декларацию независимости подписали лишь в 1776 году. С этого момента начался новый период в истории Америки.

В этот же день в 1865 году вышло первое издание «Алисы в стране чудес». Для кого была написана сказка и во сколько сейчас оценивают ее первый тираж?

В 1924 году правительства СССР и Албании начали обмениваться письмами и налаживать дипломатические отношения.

4 июля 1946 года официально получил новое имя бывший Кенигсберг. Под каким именем знают его россияне?

Обо всем подробнее расскажем в новом выпуске программы «Этот день в истории», смотрите прямо сейчас.