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Лента
04 июля 13:01
12:58
Общество
Жителей центральной части России ожидает семидневная жара
12:56
Экономика
Экономист Мильчакова назвала вакцинацию средством для укрепления рубля
12:54
Происшествия
СК на транспорте начал проверку по факту жесткой посадки вертолета в Кабардино-Балкарии
12:54
Общество
Кто и зачем лоббирует допуск иностранных вакцин на российский рынок
12:53
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина объяснила, почему не живет вместе с молодым мужем
12:51
Весь мир
Армия США может столкнуться с движением MeToo
12:50
Общество
В Успенском кафедральном соборе простились с мэром Коломны Лебедевым
12:47
Весь мир
Клинцевич назвал главную угрозу для России после вывода войск США из Афганистана
12:47
Общество
Осиротевших ежат выхаживают в центре диких животных в Ленинградской области
12:47
Армия
Аналитик Протопопов раскрыл «шпионские игры» США у Крыма
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«Этот день в истории». Что произошло 4 июля, праздники, факты, люди

Общество
«Этот день в истории». Что произошло 4 июля, праздники, факты, люди

День независимости США отмечают сегодня в Штатах. Колониальный период там длился более 150 лет. Декларацию независимости подписали лишь в 1776 году. С этого момента начался новый период в истории Америки.

В этот же день в 1865 году вышло первое издание «Алисы в стране чудес». Для кого была написана сказка и во сколько сейчас оценивают ее первый тираж? 

В 1924 году правительства СССР и Албании начали обмениваться письмами и налаживать дипломатические отношения.

4 июля 1946 года официально получил новое имя бывший Кенигсберг. Под каким именем знают его россияне?

Обо всем подробнее расскажем в новом выпуске программы «Этот день в истории», смотрите прямо сейчас.

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