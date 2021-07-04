Китайцы признали русский квас самым неприятным напитком

Пекин, 4 июля. Русский квас завоевал сердца по всему миру, однако жители Поднебесной пока не оценили вкуса этого напитка, он кажется им странным и неприятным.

Пользователи китайского приложения WeChat высказали свое мнение о традиционном русском напитке, практически все опрошенный китайцы признали его невкусным. Жители Поднебесной выразили сомнение в его свежести и сравнили с лекарством традиционной китайской медицины.

«Довольно странный запах — черствый хлеб, перебродивший в воде», «Как будто соевый соус разбавили водой», — пишут комментаторы WeChat.

Автор материала, переведенного «ИноСМИ», попытался выяснить, что же не так с квасом и почему китайцы так отнеслись ко вкусу любимого в России напитка. Готовят квас из ржаного хлеба путем брожения, этот напиток издавна популярен у славянских народов. Первое упоминание о квасе относится к концу X века, этот напиток употребляли все слои общества, от царей до крестьян.

Квас стали изготавливать не только в России, им заинтересовались мировые производители напитков. В Китай технологию приготовления завезли в конце XIX века, русский купец Иван Чурин начал производить квас, который сейчас выпускают под его именем. Компания Wahaha в 2012 году начала изготавливать «квас Чурин», продажи в первой половине 2013 года превысили один млрд юаней. Автор материала признал, что квас этой торговой марки значительно отличается от традиционного русского напитка.

Квас в домашних условиях приготовить легко, технология не меняется столетиями. Для брожения необходим ржаной хлеб, его запекают в духовке до полного высыхания. Потом измельчают и заливают холодной кипяченой водой. Добавляют молочнокислые бактерии, дрожжи и оставляют состав на двое суток. Полученную жидкость фильтруют, стерилизуют и охлаждают.

Главные свойства кваса опубликовал Роспотребнадзор. Этот популярный летний напиток не только отлично утоляет жажду, но и приносит пользу всему организму.