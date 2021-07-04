Вертолет потерпел крушение в Кабардино-Балкарии

Нальчик, 4 июля. Обстоятельства происшествия устанавливаются компетентными органами. Сколько человек находилось на борту воздушного судна, выясняется.

Сообщение об авиакатастрофе с вертолетом в Сети распространили СМИ. По данным РЕН ТВ, пока известно лишь о факте крушения винтокрылого летательного аппарата. ЧП произошло в районе города Прохладного во время проведения сельскохозяйственных работ. В обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.

В конце июня аналогичный случай произошел в Ленинградской области. В Гатчинском районе рухнул вертолет Ми-8, который принадлежал Росгвардии. В результате трагедии погиб весь экипаж.