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Вертолет потерпел крушение в Кабардино-Балкарии

  /   Обновлено: 04 июля 2021 12:10
Происшествия
Вертолет потерпел крушение в Кабардино-Балкарии
wikipedia.org  /  Roberta F.

Нальчик, 4 июля. Обстоятельства происшествия устанавливаются компетентными органами. Сколько человек находилось на борту воздушного судна, выясняется.

Сообщение об авиакатастрофе с вертолетом в Сети распространили СМИ. По данным РЕН ТВ, пока известно лишь о факте крушения винтокрылого летательного аппарата. ЧП произошло в районе города Прохладного во время проведения сельскохозяйственных работ. В обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.

В конце июня аналогичный случай произошел в Ленинградской области. В Гатчинском районе рухнул вертолет Ми-8, который принадлежал Росгвардии. В результате трагедии погиб весь экипаж.

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вертолет крушение кабардино-балкария
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