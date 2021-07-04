Кто и зачем лоббирует допуск иностранных вакцин на российский рынок



Заметил одну удивительную вещь — на фоне последних событий с коронавирусом в России кое-кто начал как по команде выступать за допуск на российский рынок иностранных вакцин. Хотя почему как по команде? Так оно на самом деле и есть.

Наверное, самая главная проблема в России с массовой вакцинацией — это не антипрививочники и не те, кто не доверяет нашей вакцине. Конечно, такие есть, но не большинство, как в этом пытаются убедить нас «самые честные журналисты» с «Эхо Москвы» или канала «Дождь». Таковых, скорее, меньшинство. По большому счету оно никак бы не повлияло на процесс массовой вакцинации.

Необходимая для создания коллективного иммунитета часть населения России не вакцинировалась вовремя лишь потому, что народ не особо спешил прививаться, видя вокруг обычную жизнь. Люди, в общем-то, и не против сделать прививку, но «завтра» или «послезавтра». Магазины работают, бары и рестораны тоже, никто никакой трагедии не наблюдает, потому что ее и нет. Россия разумно избежала второго и третьего локдауна, который был во многих других странах, но, как оказалось, у такой политики тоже есть свои неприятные последствия.

В европейских странах ситуация иная. Локдауны были: от достаточно мягких до жестких. Они были длительными и даже беспросветными. Вот такая всеобщая депрессия. И никто не знает, когда и как все это закончится. Работают только супермаркеты и аптеки, границы порой перекрыты не только между странами, но даже и внутри: между провинциями и регионами. И тут народу предлагают спасение — вот вам вакцина. Прививайтесь, скоро все закончится. Разумеется, народ просто ринулся в прививочные пункты. Да и вакцины в самом начале на всех не хватало, что тоже создавало определенный ажиотаж.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Что касается антипрививочников, то они есть во всех странах, примерно в одинаковых количествах. Как и идиоты, которые вопят о чипировании и других конспирологических теориях. Просто информационное пространство сейчас такое, что все это на виду. Дурь — на поверхности, никто ее не скрывает и охотно демонстрирует в социальных сетях. И рассуждения, мол, я не доверяю российским вакцинам — они тоже из этой серии. Проблема только в том, что эти идиоты полезны тем, кто по факту работает против своей собственной страны. Либо сам, либо по заказу каких-то кураторов.

Если вы помните, как только появилась вакцина «Спутник V», на нее сразу же началась жесточайшая информационная атака внутри страны. Писали о недоверии, о пропаганде, вбрасывали фейки. По сути, делали абсолютно все, чтобы у части населения страны напрочь пропало желание прививаться. Но «Спутник» оказался настолько хорош, что информационная атака против него не сработала. Затем стали приходить данные по его использованию и из других стран, которые показывали, что из всех существующих на сегодня вакцин «Спутник» показывает лучшие результаты по эффективности и безопасности.

Эту битву совестливые рукопожатные журналисты и правозащитники проиграли, но до конца войны было еще далеко. Тем более подвернулся такой удобный случай — резкий рост заболеваемости. Если вы внимательно проанализируете всю оппозиционную прессу на эту тему, то четко увидите основную линию — «народ не доверяет российским вакцинам». Это все подано в разных вариациях, под разным соусом, но главный принцип именно такой. Из всего этого делается единственный логический вывод — пустите на российский рынок западные вакцины. Самое интересное, что эти ребята даже не удосужились выдержать паузу перед тем, как предложить такое решение. Видать, уж очень сильно поджимало.

twitter.com / @SantiCafiero

Первой о необходимости допуска западных вакцин на российский рынок заговорила правозащитница, затемсделал видеоролик на такую же тему,на «Эхе Москвы» тоже активно продвигает эту идею. Но всех переплюнула партия «Яблоко», которая, несмотря на свой незначительный вес в обществе, все-таки является системной и может пользоваться таким положением. Яблочники обратились с требованием закупить западные вакцины напрямую к российскому правительству. Затем начали с помощью нехитрых манипуляций превращать это в новость, что Россия все-таки ведет закупки вакцин Pfizer, но они якобы предназначены исключительно для представителей элит. Да и Юлия Латынина громогласно заявила, что президент РФпривился не отечественной, а именно иностранной вакциной. Кстати, как насчет того, чтобы начать отвечать за сказанное?

В стране создано три вакцины, которые доказали свою эффективность и безопасность. Одна из них признана на международном уровне и используется во многих странах. Отзывы о ней только положительные. При этом россиян пытаются убедить, что наши вакцины плохие, все проблемы именно из-за этого. И чтобы их решить, необходимо допустить на рынок продукты иностранных компаний. Причем требуют сделать это на государственном уровне! И причины вполне понятны — это и пропагандистский удар по стране, и финансовый, чтобы вынудить правительство тратить бюджетные деньги не на развитие собственной фармакологии, а на поддержку иностранной.

И самое смешное то, что ни один западный производитель вакцин даже не пытался зарегистрировать в России свой продукт. А я уверен, что регистрация бы состоялась. И вполне возможно, что какие-нибудь частные клиники начали бы ввозить в Россию небольшие партии той же вакцины Pfizer, чтобы делать прививки каким-нибудь богатым идиотам за огромные деньги. На здоровье. Но такой вариант и не устраивает отечественных лоббистов иностранных вакцин. Им нужно именно признание того, что прививочная кампания в России провалена из-за того, что народ якобы не доверяет отечественным препаратам.

В ближайшее время мы будем наблюдать буквально лавинообразный рост требований допустить иностранные вакцины на российский рынок. Причем все это будет подаваться так, будто бы российские власти сами блокируют этот процесс, то есть работают против собственных людей. В общем, как говорится, внимательно следите за руками.