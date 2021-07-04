Полиция Екатеринбурга проверит сауну, где дети отравились хлором

Екатеринбург, 4 июля. Уральские следователи проводят проверку после отравления детей в сауне. Мальчику и девочке понадобилась врачебная помощь.

Инцидент произошел в заведении на улице Братская. Семья приехала отдохнуть в сауну с бассейном. В какой-то момент двое малолетних детей почувствовали себя плохо. Десятилетних мальчика и девочку госпитализировали с признаками отравления хлором.

Полиция организовала проверку по факту происшествия. Правоохранители выясняют, сколько химических веществ содержалось в воде, и как в сауне соблюдались санитарные правила. Кроме того, они ищут других посетителей заведения, кто мог пострадать от отравления хлором.

Двое рабочих отравились во время смены на Астраханском газоперерабатывающем заводе.