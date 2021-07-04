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Иностранный блогер сравнил русские и американские санузлы
Общество
Иностранный блогер сравнил русские и американские санузлы
Global Look Press  /  Ed Reeve/Red Cover Cathrin Müller/M.i.S. via www.im

, 4 июля. Американский блогер Джейкоб, проживающий в России последние пять лет, сравнил санузлы двух стран. Он удивился некоторым особенностям российских туалетов.

Особенно поразили его втулки, выставленные в туалете на всеобщее обозрение на бачок унитаза. Можно предположить, что человек коллекционирует втулки от туалетной бумаги. Особенно это присуще одиноким мужчинам. Увидев такую «коллекцию» у своего друга, джейкоб спросил, какая цель хранения втулок, ведь их можно выбросить или смыть.

«Это мой оберег, значит, что женщина здесь не живет!» — заявил приятель американца.

Джейкоб признался на своем дзен-канале «Американец о России», что не до конца понял истинную причину такого поведения. Он попросил разъяснения у читателей, и они не преминули его дать. Вот только все в один голос утверждают, что никто не хранит втулки, а приятель Джейкоба — не совсем типичный русский.

«Где вы нашли таких уникумов? Может быть, если в Америке поискать, то тоже таких найдете. Полная чушь. Жили у какого то одного ненормального и теперь обобщаете», — возмутились комментаторы.

Еще одну особенность в туалетах в России выделил иностранный блогер — привычку хранить туалетную бумагу в кладовой, а не в санузле. Он отметил, что это неудобно по нескольким причинам. Помимо очевидного опасения, что бумага закончится в самый неподходящий момент, американец отметил, что когда бумага хранится на виду, всегда можно вовремя поймать момент, когда нужно пополнить стратегический запас. Комментаторы не согласились с американцем, по большей части туалетная бумага хранится непосредственно в санузле, чаще всего это шкафчики.

А вот мысль о том, что в туалете должна быть раковина, россияне поддержали. Однако посетовали, что типичные постройки не всегда позволяют исправить это недоразумение и установить раковину в туалет. Американец описывает эту проблему с точки зрения гостя, которому неудобно посещать два санузла вместо одного. Джейкоб посоветовал россиянам по возможности устанавливать раковины в туалетах.

«Старые проекты не предусматривали раковины в санузлах. Переделка должна быть узаконена. А это квест отдельный, ну и материальные затраты, поскольку в большинстве случаев придется менять все трубы, потому что в старые врезка невозможна», — пояснили Джейкобу его читатели.

Ранее в своем блоге Джейкоб рассказывал, от каких привычек избавился после пяти лет жизни в России. Подписчики посчитали это хорошим знаком.

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туалет привычки американец
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