Заместитель главы МАГАТЭ посетит Иран для обсуждения ядерной программы

Тегеран, 3 июля. Заместитель генерального директора МАГАТЭ Массимо Апаро посетит Иран для обсуждения рутинных вопросов по ядерной программе страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на постоянного иранского представителя при международных организациях в Вене Казема Гариб-Абади.

Целью рабочей поездки является решение повседневных моментов согласно заключенному между сторонами всеобъемлющему соглашению по обеспечению гарантий.

«Несмотря на то что мы находимся в постоянном контакте с Агентством, никаких переговоров с ним в Тегеране не планируется», — отметил Гариб-Абади.

Намеченный визит Массимо Апаро состоится через несколько дней после заявления Агентства о том, что Иран ограничивает доступ инспекций ООН на свой главный завод по обогащению урана в Натанзе, ссылаясь на соображения безопасности после, по их словам, нападения Израиля на ядерный объект в апреле текущего года.

@iaeaorg Deputy DG for Safeguards Massimo Aparo is traveling to Iran in the coming days: @Gharibabadi .Aparo is also one of the inspectors approved for Iran. His visit is in line with routine safeguards activities & within the framework of the Comprehensive Safeguards Agreement. pic.twitter.com/jyUkmWgYUg — IranGov.ir (@Iran_GOV) July 3, 2021

Также в конце июня спикер парламента Республики Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран больше не будет передавать Агентству данные с ядерных объектов после истечения срока соглашения о продолжении мониторинга. Кроме того, тегеран не намерен продлевать его действие. Соответствующий договор был подписан в феврале сроком на три месяца и затем продлен до июня текущего года. Иран соглашался на наблюдение со стороны МАГАТЭ в обмен на содействие Агентства переговорам по «ядерной сделке» и помощь со снятием санкций США.

Mohammad Baqer Qalibaf, the speaker of Iran's parliament said on Sunday Tehran will never hand over images from inside of some Iranian nuclear sites to the U.N. nuclear watchdog IAEA as a monitoring agreement with the agency had expired. pic.twitter.com/JfsfcChysb — DD India (@DDIndialive) June 27, 2021

В настоящее время в Вене продолжаются переговоры по возвращении сторон к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Несмотря на регулярные заявления о достигнутом в ходе дебатов прогрессе, участники «сделки» до сих пор не пришли к окончательному решению. В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из СВПД и ввели против Ирана санкции. В свою очередь, Исламская Республика отказалась от ограничений на обогащение урана и довела его до уровня в 60%, что вызвало беспокойство мирового сообщества.