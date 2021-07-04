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Весь мир
Заместитель главы МАГАТЭ посетит Иран для обсуждения ядерной программы
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Заместитель главы МАГАТЭ посетит Иран для обсуждения ядерной программы
Весь мир
Заместитель главы МАГАТЭ посетит Иран для обсуждения ядерной программы
flickr.com  /  IAEA Imagebank

Тегеран, 3 июля. Заместитель генерального директора МАГАТЭ Массимо Апаро посетит Иран для обсуждения рутинных вопросов по ядерной программе страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на постоянного иранского представителя при международных организациях в Вене Казема Гариб-Абади.

Целью рабочей поездки является решение повседневных моментов согласно заключенному между сторонами всеобъемлющему соглашению по обеспечению гарантий.

«Несмотря на то что мы находимся в постоянном контакте с Агентством, никаких переговоров с ним в Тегеране не планируется», — отметил Гариб-Абади.

Намеченный визит Массимо Апаро состоится через несколько дней после заявления Агентства о том, что Иран ограничивает доступ инспекций ООН на свой главный завод по обогащению урана в Натанзе, ссылаясь на соображения безопасности после, по их словам, нападения Израиля на ядерный объект в апреле текущего года.

Также в конце июня спикер парламента Республики Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран больше не будет передавать Агентству данные с ядерных объектов после истечения срока соглашения о продолжении мониторинга. Кроме того, тегеран не намерен продлевать его действие. Соответствующий договор был подписан в феврале сроком на три месяца и затем продлен до июня текущего года. Иран соглашался на наблюдение со стороны МАГАТЭ в обмен на содействие Агентства переговорам по «ядерной сделке» и помощь со снятием санкций США.

В настоящее время в Вене продолжаются переговоры по возвращении сторон к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Несмотря на регулярные заявления о достигнутом в ходе дебатов прогрессе, участники «сделки» до сих пор не пришли к окончательному решению. В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из СВПД и ввели против Ирана санкции. В свою очередь, Исламская Республика отказалась от ограничений на обогащение урана и довела его до уровня в 60%, что вызвало беспокойство мирового сообщества.

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иран магатэ ядерная сделка
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